россия обманом вербует 18-летних африканок, латинок и азиаток на сбор «шахедов»,— AP

https://racurs.ua/n200106-rossiya-obmanom-verbuet-18-letnih-afrikanok-latinok-i-aziatok-na-sbor-shahedov-ap.html

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росія обманом вербує 18-річних африканок, латинок та азійок на збирання «шахедів».

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Про це повідомляє Associated Press.

Молодим іноземкам через рекламу в соцмережах обіцяли безплатний переліт, фінансову допомогу та стажування в Європі, якщо вони пройдуть тест на знання російської мови. Однак після прибуття до Татарстану жінки дізналися, що їх робота полягатиме у збиранні «шахедів» для війни проти України.

Розслідування агентства виявило, що на виробництві дронів у Татарстані працюють близько 200 африканських жінок поряд із російськими студентами ПТУ, яким загалом по 16−18 років. кремль активно вербує жінок із країн Африки та Азії, щоб подолати брак робочої сили в умовах війни, — пише AP.

Програма вербування під назвою «Алабуга Старт» активно рекламується в Африці, Південній Америці та Азії, обіцяючи молодим жінкам «кар'єрні можливості». Однак експерти вважають, що молодих жінок обирають через те, що ними легше керувати.