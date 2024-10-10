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росія обманом вербує 18-річних африканок, латинок та азійок на збирання "шахедів", - AP

росія обманом вербує 18-річних африканок, латинок та азійок на збирання «шахедів», — AP

10 жов 2024, 14:09
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росія обманом вербує 18-річних африканок, латинок та азійок на збирання «шахедів».


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Про це повідомляє Associated Press.

Молодим іноземкам через рекламу в соцмережах обіцяли безплатний переліт, фінансову допомогу та стажування в Європі, якщо вони пройдуть тест на знання російської мови. Однак після прибуття до Татарстану жінки дізналися, що їх робота полягатиме у збиранні «шахедів» для війни проти України.

Розслідування агентства виявило, що на виробництві дронів у Татарстані працюють близько 200 африканських жінок поряд із російськими студентами ПТУ, яким загалом по 16−18 років. кремль активно вербує жінок із країн Африки та Азії, щоб подолати брак робочої сили в умовах війни, — пише AP.

Програма вербування під назвою «Алабуга Старт» активно рекламується в Африці, Південній Америці та Азії, обіцяючи молодим жінкам «кар'єрні можливості». Однак експерти вважають, що молодих жінок обирають через те, що ними легше керувати.

Джерело: Ракурс


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