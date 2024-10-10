Украинские «спартанцы» взяли в плен группу оккупантов. Фото:

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Обмінний фонд України поповнився групою російських загарбників.

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Бійці бригади «Спартан», які виконують бойові завдання у Харківській області взяли у полон п’ятьох російських окупантів. Полоненим від 29 до 42 років. Про це оперативно-тактичне угруповання «Харків» 10 жовтня повідомило у Telegram.

Полонені виявилися колишніми засудженими, які підписали контракти з армією рф влітку 2024 року. Всі вони перебували у різних СІЗО.

Загарбники зізналися, що пішли воювати з метою заробити грошей та звільнитись від кримінального покарання. Декому з них командування навіть пообіцяло орден та 60 діб відпустки за взяття в полон українського офіцера.

Однак їхня доля склалася зовсім інакше. Група російських окупантів провалила завдання — зайняти посадку, окопатися і чекати на підкріплення — та потрапила в полон, — зазначили в ОТГ «Харків».

Нагадаємо, 24 вересня ГУР провело операцію, внаслідок якої російських окупантів вдалося вибити з усіх будівель агрегатного заводу у Вовчанську. У ході бою розвідники взяли в полон майже 20 російських окупантів. Ще кілька десятків загарбників були ліквідовані.