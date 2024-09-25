У Вовчанську бійці ГУР взяли в полон майже 20 росіян. Фото:

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Зачистка Вовчанського агрегатного заводу на Харківщина дозволила поповнити обмінний фонд.

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Понад тиждень тривав бій за контроль над цим підприємством. Росіяни здійснювали інтенсивні обстріли. Та й окупанти на заводі чинили серйозний опір, але українські військові завершили виконання завдання. Про це офіцер спецпідрозділу «Тимура» Головного управління розвідки із позивним Вікінг розповів в ефірі телемарафону.

За його словами, бійці ГУР на Вовчанському агрегатному заводі взяли в полон майже 20 російських окупантів. Ще кілька десятків загарбників були ліквідовані. Також четверо росіян намагались залишити завод і були знешкоджені вже за його периметром.

Нагадаємо, 24 вересня ГУР провело операцію, внаслідок якої російських окупантів вдалося вибити з усіх будівель агрегатного заводу у Вовчанську. Бійці Головного управління розвідки здійснювали системну зачистку будівель заводу, постійно вступаючи в контактні бої з противником в умовах щільної забудови. В окремих випадках українські спецпризначенці вступали з ворогом у рукопашний бій.