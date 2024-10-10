Партизаны нашли стратегический арсенал оккупантов в Донецкой области

Партизаны нашли стратегический арсенал оккупантов. Фото: «АТЕШ»

https://racurs.ua/n200119-partizany-nashli-strategicheskiy-arsenal-okkupantov-v-doneckoy-oblasti.html

Ракурс

Партизани виявили стратегічний склад з боєприпасами окупантів на Донеччині.

.

Українські агенти виявили великий арсенал окупаційних військ на території занедбаного вогнетривкого заводу в Пантелеймонівці. Цей склад має стратегічне значення та активно використовується для постачання артилерійських та танкових частин російської армії на Торецькому напрямку. Про це рух опору «АТЕШ» 10 жовтня повідомив у Telegram.

Партизани з’ясували, що на території постійно ходять військові, і чути звуки навантаження боєприпасів.

В «АТЕШ» наголосили, що продовжують відстежувати переміщення транспорту та фіксувати маршрути доставки на лінію фронту. Всю інформацію оперативно передають Силам оборони України для ухвалення подальших рішень.

Нагадаємо, після ударів ЗСУ по нафтобазі в окупованій Феодосії у Збройних сил росії виникли величезні проблеми зберігання та розподілу палива, необхідного для роботи військової техніки, включаючи танки, бронетранспортери та авіацію. В «АТЕШ» зафіксували, що армія рф тепер змушена розподіляти паливо різними точками півострова й маскувати місця зберігання нафтопродуктів.