Окупанти переміщують паливо на півострові. Фото: «Кримський вітер»

https://racurs.ua/ua/n200084-pislya-vybuhiv-u-feodosiyi-okupanty-pochaly-hovaty-palyvo-na-pivostrovi-partyzany.html

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Атака ЗСУ на морський нафтовий термінал в окупованій Феодосії спричинила паніку в загарбницьких військах.

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Після руйнування цієї нафтобази у Збройних сил росії виникли величезні проблеми зберігання та розподілу палива, необхідного для роботи військової техніки, включаючи танки, бронетранспортери та авіацію. Про це рух опору «АТЕШ» 9 жовтня повідомив у Telegram.

За інформацією партизанів, ворожа армія тепер змушена працювати над логістикою та розподіляти паливо різними точками півострова. Окупанти намагаються ретельно маскуючи місця зберігання нафтопродуктів.

Українська агентура в анексованому Криму спостерігає за всіма доставками цистерн із паливом та переміщенням його на півострові. Також партизани відстежують місця зберігання та маршрути транспортування на фронт.

Нагадаємо, у ніч на 7 жовтня Сили оборони України завдали успішного удару по морському нафтовому терміналу росіян у тимчасово окупованій Феодосії у Криму. Попередньо, українські військові вдарили по об'єкту двома ракетами. Було пошкоджено п’ять резервуарів із пальним, три з них продовжують горіти досі.