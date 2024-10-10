Президент Зеленский в Париже. Фото: ОП

https://racurs.ua/n200121-zelenskiy-rasskazal-rassmatrivaet-li-prekraschenie-ognya-v-obmen-na-garantii-zapada.html

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Україна не розглядає можливість припинення вогню в обмін на гарантії країн Заходу.

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Київ не обговорював з партнерами готовність припинити вогонь в обмін на гарантії безпеки від США та пришвидшеного вступу до ЄС. Інформацію про припинення війни поширює російська федерація. Про це президент України Володимир Зеленський заявив на прес-брифінгу після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Єлисейському палаці.

Це не є темою наших дискусій, жодних перемир’їв, ми не хотіли про це говорити. Я бачив, що сьогодні у якихось ЗМІ було багато інформації про те, що нібито я приїхав до союзників говорити про припинення вогню. Але ж ні. Це не так. росія багато працює зі ЗМІ, з дезінформацією. Усе це зрозуміло, — заявив він.

Нагадаємо, у серпні американське видання The Washington Post інформувало, що наступ України на Курську область зірвав таємні перемовини з росією про часткове припинення вогню. Ймовірна угода мала б припинила удари по енергетиці та енергетичній інфраструктурі з обох сторін.