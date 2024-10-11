ВСУ контролируют почти половину Торецка. Карта: DeepState

https://racurs.ua/n200131-vsu-kontroliruut-pochti-polovinu-territorii-torecka-mva.html

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Сили оборони України контролюють близько 40−50% території міста Торецьк у Донецькій області.

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Решта території вже окупована російськими військами. ЗСУ все ще утримують позиції в населеному пункті, попри спроби загарбників захопити його повністю. За останню добу росіяни не змогли просунутися в місті. Про це керівник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик заявив в ефірі телемарафону.

Військовослужбовці докладали всіх зусиль, щоб у ворога не було успіху. На вчорашній день не зафіксовано ні одного просування, ні захоплення жодної позиції і, ні одного будинку, що житлової забудови, що об'єкта критичної інфраструктури на території громади, — зазначив він.

За його словами, росіяни докладають всіх зусиль, щоб в найкоротші терміни повністю захопити місто. Влада тим часом намагається евакуювати цивільних, хоч це й дуже складно. Вчора вдалося евакуювати лише сімох осіб з території громади. У Торецьку зараз залишилося близько 1 тис. 150 осіб.

Нагадаємо, 8 жовтня українське командування заявило, що російські окупанти зайшли на східну околицю Торецька на Донеччині. У місті тривають важкі бої — українські оборонці ведуть з загарбниками бої за кожен під’їзд. Ворог намагався просуватися по вулиці Центральній у напрямку однойменної шахти.