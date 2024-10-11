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Ракурс
В Николаевской области на минном поле подорвались животные, фото: ГСЧС

Четыре коровы подорвались на минном поле на Николаевщине (ФОТО)

11 окт 2024, 16:33
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На Миколаївщині у селі Євгенівка Снігурівської громади чотири корови підірвалися на мінному полі.


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Про це сьогодні, 11 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.

Місцевий пастух випасав худобу на щільно замінованому полі. У результаті детонації боєприпасів постраждали 4 тварини. Одна з власниць тварин, дізнавшись про інцидент, побігла в поле по свою корову. Зупинившись, побачила поряд предмети, ззовні схожі на вибухонебезпечні. З небезпечної зони жінку евакуювали вибухотехніки Нацполіції: вона не постраждала, — зазначили у відомстві.

Сапери обстежили територію поряд із травмованими тваринами та виявили протипіхотну міну ПМН-2.

У ДСНС наголошують, що чимала частина території України досі лишається замінованою.

Тож вкотре закликаємо бути дуже обережними та враховувати потенційні ризики, особливо на деокупованих територіях. У разі, якщо натрапили на вибухонебезпечний предмет: Стій! Не чіпай! Телефонуй 101! Бережіть себе! — наголошують у відомстві.

На Миколаївщині на мінному полі підірвалися тварини, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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