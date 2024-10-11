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В Николаевской области на минном поле подорвались животные, фото: ГСЧС
Четыре коровы подорвались на минном поле на Николаевщине (ФОТО)https://racurs.ua/n200142-chetyre-korovy-podorvalis-na-minnom-pole-na-nikolaevschine-foto.htmlРакурс
На Миколаївщині у селі Євгенівка Снігурівської громади чотири корови підірвалися на мінному полі.
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Про це сьогодні, 11 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.
Місцевий пастух випасав худобу на щільно замінованому полі. У результаті детонації боєприпасів постраждали 4 тварини. Одна з власниць тварин, дізнавшись про інцидент, побігла в поле по свою корову. Зупинившись, побачила поряд предмети, ззовні схожі на вибухонебезпечні. З небезпечної зони жінку евакуювали вибухотехніки Нацполіції: вона не постраждала, — зазначили у відомстві.
Сапери обстежили територію поряд із травмованими тваринами та виявили протипіхотну міну ПМН-2.
У ДСНС наголошують, що чимала частина території України досі лишається замінованою.
Тож вкотре закликаємо бути дуже обережними та враховувати потенційні ризики, особливо на деокупованих територіях. У разі, якщо натрапили на вибухонебезпечний предмет: Стій! Не чіпай! Телефонуй 101! Бережіть себе! — наголошують у відомстві.
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