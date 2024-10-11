Правительство назначило двух заместителей Умерова

Рустем Умеров, фото: «Известия»

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Ракурс

Кабмін, за поданням міністра оборони Рустема Умєрова, призначив двох його заступників.

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Про це сьогодні, 11 жовтня, повідомила прес-служба Міноборони.

На посаду заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції призначили 41-річного Сергія Боєва.

До цього Боєв працював заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. У період з 2016 по 2022 роки обіймав керівні посади у НАК «Нафтогаз України» та АТ «Укргазвидобування».

Раніше Боєв працював у провідних міжнародних банківських установах, а також в консалтинговій компанії The Boston Consulting Group, що забезпечило йому значний досвід у сфері фінансів та управління, — зазначили в Міноборони.

Зазначається, що Боєв має ступінь бакалавра міжнародної економіки, який здобув у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана, а також ступінь магістра з ділового адміністрування, який отримав у Вортонській бізнес-школі Університету Пенсильванії (США).

Також заступником міністра оборони призначено бригадного генерала юстиції Сергія Мельника.

Мельник народився у 1977 році у Вінницькій області. У 1999 році закінчив Харківський військовий університет, у 2009 році здобув другу вищу освіту.

З 1999 року проходив службу на різних посадах в бойових бригадах Протиповітряної оборони.

З листопада 2019 року обіймав посаду начальника Військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

У 2022 році успішно закінчив курси вищого керівного складу стратегічного рівня (L-4) Національного університету оборони України.

З початку повномасштабного вторгнення керував обороною міста Харкова.

Новопризначений заступник міністра є доктором юридичних наук, професором військового права, заслуженим працівником освіти України та лауреатом Державної премії України в галузі освіти, — зазначили в Міноборони.

Крім того, за поданням Умєрова Кабмін звільнив з посади заступника міністра оборони Олександра Балануцу з посади заступника міністра оборони.