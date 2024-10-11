Шольц анонсировал помощь ВСУ на 1,4 млрд евро

Олаф Шольц, фото: «Октагон.Медиа»

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Ракурс

Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги на 600 млн євро.

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Про це сьогодні, 11 жовтня, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц на спільному брифінгу з українським президентом Володимиром Зеленським у Берліні, повідомляє видання Deutsche Welle.

Наша військова допомога продовжується. Основною для нас залишається протиповітряна оборона. Тому дуже добре, що зараз ми поставили Україні новий всеохопний військовий пакет на 600 мільйонів євро. Він включає п’яту систему IRIS-T SLM, броньовані машини піхоти, танки гаубиці, боєприпаси і дрони, — розповів він.

Шольц додав, що до кінця року Німеччина за підтримки Бельгії, Данії та Норвегії поставить ЗСУ ще одну партію військової допомоги на 1,4 млрд євро. До неї увійдуть:

системи ППО IRIS-T та Skynex;

самохідні артилерійські установки Gepard;

керовані гаубиці;

бронеавтомобілі;

бойові дрони, радари та боєприпаси.

Канцлер Німеччини також запевнив, що наступного року ФРН продовжить військову підтримку України.

Чотири мільярди євро ми вже включили в наш бюджет. Це є пряма двостороння військова допомога, — наголосив він.

Шольц зауважив, що підтримка України є чітким меседжем президенту рф володимиру путіну: «Гра на час нічого не дасть, ми й надалі підтримуватимемо Україну».

Ця тверда позиція є фундаментом на якому ми всі разом шукатимемо всіх можливостей для досягнення справедливого та довготривалого миру, — наголосив він.

Джерело: Deutsche Welle