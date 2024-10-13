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Российские захватчики в сутки потеряли 1300 человек, фото: «Важные истории»

Российская армия за сутки потеряла 1300 человек (ИНФОГРАФИКА)

13 окт 2024, 08:16
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 668 тис. 930 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 300 осіб. Про це сьогодні, 13 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 8 тис. 971 танк;
  • 17 тис. 876 бойових броньованих машин
  • 19 тис. 410 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 231 одиницю РСЗВ;
  • 978 одиниць засобів ППО;
  • 369 літаків;
  • 329 гелікоптерів;
  • 16 тис. 992 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 619 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 26 тис. 584 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 435 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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