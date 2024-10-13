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Російські загарбники за добу втратили 1300 осіб, фото: «Важные истории»
Російська армія за добу втратила 1300 осіб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n200184-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1300-osib-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 668 тис. 930 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 300 осіб. Про це сьогодні, 13 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 8 тис. 971 танк;
- 17 тис. 876 бойових броньованих машин
- 19 тис. 410 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 231 одиницю РСЗВ;
- 978 одиниць засобів ППО;
- 369 літаків;
- 329 гелікоптерів;
- 16 тис. 992 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 619 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 26 тис. 584 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 435 одиниць спеціальної техніки.
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