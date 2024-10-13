Последствия падения самолета Ан-3 в России, фото: Astra

https://racurs.ua/n200188-v-rossii-razbilsya-samolet-an-3-foto.html

Ракурс

У рф в Якутії упав літак Ан-3.

.

Подія сталася сьогодні, 13 жовтня, вранці за 1,5 км від аеропорту Ольокмінська. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що на борту перебували два пасажири і три члени екіпажу.

За повідомленнями російських ЗМІ, пасажирами були геофізики, які проводили аерозйомку, один із них загинув. Стверджується, що причиною аварії могла стати відмова двигуна.