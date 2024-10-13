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Ракурс
Последствия падения самолета Ан-3 в России, фото: Astra

В россии разбился самолет Ан-3 (ФОТО)

13 окт 2024, 10:47
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У рф в Якутії упав літак Ан-3.


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Подія сталася сьогодні, 13 жовтня, вранці за 1,5 км від аеропорту Ольокмінська. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що на борту перебували два пасажири і три члени екіпажу.

За повідомленнями російських ЗМІ, пасажирами були геофізики, які проводили аерозйомку, один із них загинув. Стверджується, що причиною аварії могла стати відмова двигуна.

Наслідки падіння літака Ан-3 в росії, фото: Astra

Источник: Ракурс


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