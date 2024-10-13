Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Наслідки падіння літака Ан-3 в росії, фото: Astra

У росії розбився літак Ан-3 (ФОТО)

13 жов 2024, 10:47
999

У рф в Якутії упав літак Ан-3.


.

Подія сталася сьогодні, 13 жовтня, вранці за 1,5 км від аеропорту Ольокмінська. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що на борту перебували два пасажири і три члени екіпажу.

За повідомленнями російських ЗМІ, пасажирами були геофізики, які проводили аерозйомку, один із них загинув. Стверджується, що причиною аварії могла стати відмова двигуна.

Наслідки падіння літака Ан-3 в росії, фото: Astra

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів