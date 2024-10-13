Літак F-16, фото: U.S. Air Force photo by Master Sgt. Michael Ammons

https://racurs.ua/ua/n200185-zsu-mogly-zbyty-rosiyskyy-su-34-z-f-16-isw.html

Ракурс

Російський винищувач Су-34, про втрату якого рашистами стало відомо 12 жовтня, міг бути збитим українським літаком F-16.

.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

У ISW зазначають, що один із російських Telegram-каналів, котрим, як стверджується, керують російські повітряно-десантні офіцери та штаб російського угруповання сил «Днепр», повідомив, що український винищувач F-16, імовірно, збив Су-34, коли той скидав фугасні авіабомби (ФАБ) з уніфікованими модулями планування та корекції (УМПК) на відстані близько 50 км від лінії фронту.

Пізніше цей же Telegram-канал відповів на заяви інших блогерів про те, що Су-34 міг розбитися через технічну несправність або людську помилку, зазначивши, що такі гіпотетичні сценарії все ще висвітлюють проблему зношеності російських літаків, а також непрофесіоналізму та виснаження пілотів.

Telegram-канал звинуватив пов’язаних з Кремлем військових блогерів у брехні про катастрофу Су-34 і перешкоджанні російським силам розробити плани протидії українським F-16.