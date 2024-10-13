Рашисты снова расстреляли украинских военных, фото: DeepState

https://racurs.ua/n200189-rossiyane-rasstrelyali-devyat-ukrainskih-voennyh-na-kurschine-deepstate.html

Ракурс

Рашисти вчергове порушили правила та звичаї ведення війни — на Курщині розстріляли дев’ятьох українських військових.

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Про це повідомляє DeepState з посилання на джерела у 1-й ОТБр.

Зазначається, що подія сталася 10 жовтня в районі населеного пункту Зелений Шлях. Розстріляні — дронщики та суміжники.

Додаткові деталі обставин з’ясовуються, але відомо, що хлопці виходили на позиції з думками, що вони у відносному тилу, але вже змушені були вступати в контакт з ворогом та відстрілювались. Проте кількість БК була обмежена і вони були вимушені здатися, — розповіли у DeepState.

У DeepState зазначають, що ситуація на Курщині «не така радісна» — Сили оборони проводять стабілізаційні заходи, але відновити втрачене вкрай важко.