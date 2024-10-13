Washington Post - Контрабандные Starlink помогли россиянам взять Угледар

https://racurs.ua/n200204-kontrabandnye-starlink-pomogli-rossiyanam-vzyat-ugledar-washington-post.html

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Нелегальні термінали Starlink допомогли росіянам просунутися на фронті, зокрема захопити Вугледар.

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Про це написали у The Washington Post.

За словами українських військових, існує процвітаючий чорний ринок постачання терміналів Starlink росіянам на фронті, і їх розповсюдження стало важливим фактором нещодавніх перемог Росії під час наступу.

Шість українських солдатів і офіцерів з різних підрозділів на Донеччині розповіли The Washington Post, що росія ліквідувала технологічний розрив, зробивши свої сили більш згуртованими і збільшивши кількість і точність атак.

Офіцер 72-ї механізованої бригади, яка захищала район Вугледара з 2022 року і нещодавно була змушена відступити, назвав використання росією комплексу Starlink одним із важливих факторів, поряд з нестачею живої сили і озброєння, що прискорили падіння Вугледара.

Автори WP нагадують, що сотні тисяч терміналів Starlink стали основою системи зв’язку української армії, і надавали значну технологічну перевагу над противником, що переважав у живій силі.

Але нині росія закрила цей технологічний розрив, покращила координацію власних сил і точність вогню. Про це виданню розповіли шість українських солдатів та офіцерів із різних підрозділів, які воюють на Донеччині.

В Україні Starlink надали доступ до надійного інтернету на фронті й цим самим дозволяв отримати значні переваги.

Він дозволяв українським командирам бачити поле бою в режимі реального часу завдяки дронам, корегувати вогонь, і визначати ділянки, на яких ворог є найвразливішим, тоді як росіяни покладалися переважно на повільний радіозв’язок. Але тепер і в росіян з’явився Starlink.

Вони просто переважили нас, — розповів WP офіцер із 72-ї механізованої бригади, які захищала район Вугледару від 2022 року.

Він вважає, що використання росіянами Starlink стало додатковою перевагою, разом із перевагою в живій силі та озброєнні.

Starlink на російських позиціях помічають вже близько року, але лише в останні місяці стали визначати і їхній ефект, який став особливо відчутним під час російського просування поблизу Покровська.

Раніше росіяни не могли контролювати деякі свої рухи, маневри, артилерію, піхоту, — розповів WP командир взводу операторів дронів 93-ї механізованої бригади на ім’я Євген.

Тепер це змінилося, каже він. І далі росіяни будуть лише вдосконалювати свої навички.

WP нагадує, що для активації терміналу потрібен телефонний номер, е-мейл та рахунок в банку за кордоном, аби оплатити місячну підписку на сервіс.

Для цього сервісні компанії шукають тих, хто може «позичити» свої дані. Користувачі у чатах клієнтської підтримки в Telegram кажуть, що купити і зареєструвати термінал за кордоном не важко.

Переважно це робиться в Європі, а доставляється через Арабські Емірати.

В одному чаті є попередження не активувати термінал в росії. Інший постачальник попереджає, що для терміналів, придбаних у ЄС, є можливість блокування через 90 днів після активації. Але і вихід є - реєструвати його, використовуючи українські дані.

У травні повідомлялося, що американська компанія SpaceX витрачає значні ресурси на протидію російським спробам заглушити систему супутникового зв’язку Starlink.

Тоді ж керівник відділу космічної політики Міністерства оборони США заявив, що Пентагон знайшов спосіб запобігти несанкціонованому використанню російськими військовими інтернет-терміналів Starlink.