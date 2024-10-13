Из-за приближения фронта к Покровску под угрозой сталелитейные заводы, - The Economist

https://racurs.ua/n200212-iz-za-priblijeniya-fronta-k-pokrovsku-pod-ugrozoy-staleliteynye-zavody-the-economist.html

Ракурс

The Economist повідомляє, що через наближення фронту до Покровська під загрозою знищення опинилася українська сталеливарна промисловість.

.

Зокрема, це найбільша шахта з видобутку коксівного вугілля «Червоноармійська Західна» та Покровський гірничо-збагачувальний комбінат, пише видання.

Зазначається, що у разі втрати цих об'єктів рф зможе зруйнувати залишки сталеливарної галузі України. Для цього навіть не обов’язково захоплювати Покровськ — достатньо вимкнути електропостачання та перекрити дороги, що ведуть до заводів.

У 2021 році Україна посідала 14 місце у світі з виробництва сталі, але торік вона опустилася на 24 місце. З втратою найбільшої шахти, де видобувається вугілля для металургії, росії вдасться «знищити сталеливарну промисловість України, що залишилася».

Причому, йдеться в статті, для цього необов’язково брати Покровськ.