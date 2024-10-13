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Из-за приближения фронта к Покровску под угрозой сталелитейные заводы, - The Economist
Из-за приближения фронта к Покровску под угрозой сталелитейные заводы, — The Economisthttps://racurs.ua/n200212-iz-za-priblijeniya-fronta-k-pokrovsku-pod-ugrozoy-staleliteynye-zavody-the-economist.htmlРакурс
The Economist повідомляє, що через наближення фронту до Покровська під загрозою знищення опинилася українська сталеливарна промисловість.
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Зокрема, це найбільша шахта з видобутку коксівного вугілля «Червоноармійська Західна» та Покровський гірничо-збагачувальний комбінат, пише видання.
Зазначається, що у разі втрати цих об'єктів рф зможе зруйнувати залишки сталеливарної галузі України. Для цього навіть не обов’язково захоплювати Покровськ — достатньо вимкнути електропостачання та перекрити дороги, що ведуть до заводів.
У 2021 році Україна посідала 14 місце у світі з виробництва сталі, але торік вона опустилася на 24 місце. З втратою найбільшої шахти, де видобувається вугілля для металургії, росії вдасться «знищити сталеливарну промисловість України, що залишилася».
Причому, йдеться в статті, для цього необов’язково брати Покровськ.
У міру просування вони спробують відключити Електропостачання і перекрити головну дорогу, по якій вугілля надходить на захід до решти сталеливарних заводів. Потім вони зроблять те ж саме на іншій меншій шахті з видобутку коксівного вугілля в 18 км на північ від вдалого, в Добропіллі, — пише британський журнал.
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