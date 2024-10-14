Россияне уже пятые сутки пытаются прорвать оборону в Курской области

https://racurs.ua/n200235-rossiyane-uje-pyatye-sutki-pytautsya-prorvat-oboronu-v-kurskoy-oblasti.html

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Росіяни вже п’яту добу намагаються прорвати оборону в Курській області. Українські військові тримаються та контратакують.

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На Ставці президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головкома Олександра Сирського щодо оперативної ситуації. Активні дії тривають по всій лінії фронту, але особливо жорстокі бої — на Покровському та Курахівському напрямках.

Активні дії зараз по всій довжині фронту, але особливо жорстокі бої на Покровському та Курахівському напрямках. П’яту добу тривають спроби росіян прорвати нашу оборону на Курщині. Хлопці тримаються та контратакують, — йдеться у повідомленні.

У перші дні наступу там ЗСУ просунулися більш ніж на 20 кілометрів углиб росії.

Наразі у Курській області продовжуються позиційні бої, українська та російська армії то трохи просуваються, то втрачають незначні території на різних ділянках, але загальна площа непідконтрольних росії територій все ще перевищує тисячу квадратних кілометрів.

росія перекинула приблизно 50 тис. військових у Курську область з інших ділянок фронту, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у документальному фільмі у телемарафоні.

За його словами, це ослабило російські угруповання на Запорізькому, Херсонському і Краматорському напрямках. Так українські бійці посилили свої оборонні позиції.

Наприкінці серпня Сирський заявляв, що Росія перекинула майже 30 тис. військових на Курщину.