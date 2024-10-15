В Украине ожидается ухудшение погодных условий

https://racurs.ua/n200257-silnye-zamorozki-nadvigautsya-na-ukrainu-gschs.html

Ракурс

В Україні від завтра, 16 жовтня, та протягом наступних трьох днів очікуються сильні заморозки 0−5° (ІІ рівень небезпеки, помаранчевий) майже по всій території.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що:

значно похолодає у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській й Дніпропетровській. А також у північних і західних областях;

у Києві та області на заморозки слід чекати вже з 17 жовтня.