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Ракурс
В Україні очікується погіршення погодних умов

Сильні заморозки насуваються на Україну — ДСНС

15 жов 2024, 14:02
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В Україні від завтра, 16 жовтня, та протягом наступних трьох днів очікуються сильні заморозки 0−5° (ІІ рівень небезпеки, помаранчевий) майже по всій території.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що:

  • значно похолодає у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській й Дніпропетровській. А також у північних і західних областях;
  • у Києві та області на заморозки слід чекати вже з 17 жовтня.

Слідкуйте за погодою, особливо у гірській місцевості! Рятувальники Івано-Франківщини попереджають, що у зимові гори варто вирушати лише за сприятливих умов, — додають у ДСНС.

Джерело: Ракурс


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