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Силы обороны показали видео поражения полигона россиян на юге Украины
Силы обороны показали видео поражения полигона россиян на юге Украиныhttps://racurs.ua/n200265-sily-oborony-pokazali-video-porajeniya-poligona-rossiyan-na-uge-ukrainy.htmlРакурс
Сили оборони півдня України показали удар по скупченню росіян на полігоні.
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Українська артилерія застосувала касетний боєприпас. Наші захисники навелися за допомогою дрона, який і зафіксував влучання по полігону окупаційної армії.
Виявлено та уражено місце навчання особового складу ворожих військ. На момент ураження на даній території перебувало близько двох десятків окупантів, — прокоментували відео у Силах оборони півдня.
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