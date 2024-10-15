Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Силы обороны показали видео поражения полигона россиян на юге Украины

Силы обороны показали видео поражения полигона россиян на юге Украины

15 окт 2024, 16:42
999

Сили оборони півдня України показали удар по скупченню росіян на полігоні.


.

Українська артилерія застосувала касетний боєприпас. Наші захисники навелися за допомогою дрона, який і зафіксував влучання по полігону окупаційної армії.

Виявлено та уражено місце навчання особового складу ворожих військ. На момент ураження на даній території перебувало близько двох десятків окупантів, — прокоментували відео у Силах оборони півдня.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров