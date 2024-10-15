Сили оборони показали відео ураження полігону росіян на півдні України

https://racurs.ua/ua/n200265-syly-oborony-pokazaly-video-urajennya-poligonu-rosiyan-na-pivdni-ukrayiny.html

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Сили оборони півдня України показали удар по скупченню росіян на полігоні.

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Українська артилерія застосувала касетний боєприпас. Наші захисники навелися за допомогою дрона, який і зафіксував влучання по полігону окупаційної армії.