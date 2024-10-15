Ракурсhttps://racurs.ua/
Сили оборони показали відео ураження полігону росіян на півдні України
Сили оборони показали відео ураження полігону росіян на півдні Україниhttps://racurs.ua/ua/n200265-syly-oborony-pokazaly-video-urajennya-poligonu-rosiyan-na-pivdni-ukrayiny.htmlРакурс
Сили оборони півдня України показали удар по скупченню росіян на полігоні.
.
Українська артилерія застосувала касетний боєприпас. Наші захисники навелися за допомогою дрона, який і зафіксував влучання по полігону окупаційної армії.
Виявлено та уражено місце навчання особового складу ворожих військ. На момент ураження на даній території перебувало близько двох десятків окупантів, — прокоментували відео у Силах оборони півдня.