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Ракурс
Сили оборони показали відео ураження полігону росіян на півдні України

Сили оборони показали відео ураження полігону росіян на півдні України

15 жов 2024, 16:42
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Сили оборони півдня України показали удар по скупченню росіян на полігоні.


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Українська артилерія застосувала касетний боєприпас. Наші захисники навелися за допомогою дрона, який і зафіксував влучання по полігону окупаційної армії.

Виявлено та уражено місце навчання особового складу ворожих військ. На момент ураження на даній території перебувало близько двох десятків окупантів, — прокоментували відео у Силах оборони півдня.

Джерело: Ракурс


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