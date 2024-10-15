В Харьковской области объявили обязательную эвакуацию гражданских из Купянска и близлежащих общин

https://racurs.ua/n200273-v-harkovskoy-oblasti-obyavili-obyazatelnuu-evakuaciu-grajdanskih-iz-kupyanska-i-blizlejaschih.html

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На Харківщині оголосили обовʼязкову евакуацію цивільних із Куп’янська та прилеглих громад.

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Окупанти загострюють ситуацію на Куп’янському напрямку. Аби убезпечити жителів громади — ухвалено рішення про посилення евакуації цивільного населення в Куп’янському районі, в тому числі у місті Куп’янськ, — зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

Крім того, евакуацію в примусовий спосіб родин з дітьми оголосили в Борівській громаді. Евакуації підлягають 119 дітей з селища Борова.

Охочі евакуюватися можуть звертатися на безкоштовну цілодобову гарячу лінію за телефоном: 0 800 33 92 91.

На Харківщині, крім Куп’янської міської громади, людей евакуюватимуть із Кіндрашівської, Курилівської та Петропавлівської громад

На лівому березі Осколу в Куп’янському районі залишаються близько 4 тисяч жителів, від деяких н. п. до лінії фронту — лише близько 4 кілометрів.