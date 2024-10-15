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Ракурс
С 1 ноября на дорогах всех городов Украины – ограничение скорости движения до 50 км/ч

С 1 ноября на дорогах всех городов Украины — ограничение скорости движения до 50 км/ч

15 окт 2024, 20:28
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Правила дорожнього руху з 1 листопада 2024 року не змінюються — вони переходять на «зимовий період».


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Про це у пряму ефірі телемарафону «Єдині новини» розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Зимовий період — це завжди період підвищеної небезпеки для всіх учасників дорожнього руху. Відтак на тих ділянках доріг у деяких містах країни, де було дозволено підвищення обмеження швидкості до 80 км/год, дорожні знаки будуть змінені на обмеження швидкості до 50 км/год.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів, що пункт Правил дорожнього руху 12.8 існує вже давно, й можливість встановлення іншого швидкісного режиму на літній період ним передбачена:

У деяких містах нашої країни, зокрема Києві та Дніпрі, на тих ділянках дорожнього руху, де це дозволяють і дорожні обставини, і безпека дорожнього руху, встановлювались знаки вищого обмеження швидкості. Тобто 80 км/год на літній період. Цей період зараз закінчується, і вже з 1 листопада вказані знаки будуть змінені на стандартні, тобто обмеження швидкості — 50 км/год. Таким чином, правила фактично не змінюються, а наступає зимовий період, який не передбачає інші обмеження швидкості руху.

Источник: Ракурс


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