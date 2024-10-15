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З 1 листопада на дорогах всіх міст України – обмеження швидкості руху до 50 км/год
З 1 листопада на дорогах всіх міст України — обмеження швидкості руху до 50 км/годhttps://racurs.ua/ua/n200274-z-1-lystopada-na-dorogah-vsih-mist-ukrayiny-obmejennya-shvydkosti-ruhu-do-50-km-god.htmlРакурс
Правила дорожнього руху з 1 листопада 2024 року не змінюються — вони переходять на «зимовий період».
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Про це у пряму ефірі телемарафону «Єдині новини» розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Зимовий період — це завжди період підвищеної небезпеки для всіх учасників дорожнього руху. Відтак на тих ділянках доріг у деяких містах країни, де було дозволено підвищення обмеження швидкості до 80 км/год, дорожні знаки будуть змінені на обмеження швидкості до 50 км/год.
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів, що пункт Правил дорожнього руху 12.8 існує вже давно, й можливість встановлення іншого швидкісного режиму на літній період ним передбачена:
У деяких містах нашої країни, зокрема Києві та Дніпрі, на тих ділянках дорожнього руху, де це дозволяють і дорожні обставини, і безпека дорожнього руху, встановлювались знаки вищого обмеження швидкості. Тобто 80 км/год на літній період. Цей період зараз закінчується, і вже з 1 листопада вказані знаки будуть змінені на стандартні, тобто обмеження швидкості — 50 км/год. Таким чином, правила фактично не змінюються, а наступає зимовий період, який не передбачає інші обмеження швидкості руху.