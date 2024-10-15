З 1 листопада на дорогах всіх міст України – обмеження швидкості руху до 50 км/год

https://racurs.ua/ua/n200274-z-1-lystopada-na-dorogah-vsih-mist-ukrayiny-obmejennya-shvydkosti-ruhu-do-50-km-god.html

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Правила дорожнього руху з 1 листопада 2024 року не змінюються — вони переходять на «зимовий період».

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Про це у пряму ефірі телемарафону «Єдині новини» розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Зимовий період — це завжди період підвищеної небезпеки для всіх учасників дорожнього руху. Відтак на тих ділянках доріг у деяких містах країни, де було дозволено підвищення обмеження швидкості до 80 км/год, дорожні знаки будуть змінені на обмеження швидкості до 50 км/год.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів, що пункт Правил дорожнього руху 12.8 існує вже давно, й можливість встановлення іншого швидкісного режиму на літній період ним передбачена: