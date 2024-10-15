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«Лютые кадры» отражения российского штурма в Донецкой области показали в 79 бригаде

«Лютые кадры» отражения российского штурма в Донецкой области показали в 79 бригаде (ВИДЕО)

15 окт 2024, 20:50
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Таврійські десантники з 79 бригади помножили на нуль чергову спробу російських окупантів прорвати нашу оборону на Курахівському напрямку фронту.


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Відбиваючи атаку, наші воїни спалили дві бойові броньовані машини з піхотою і підбили два танки. Знищили також і два багі. 25 окупантів — ліквідовано, ще 30 — поранені.

Під відео з кадрами знищення московитів і їхньої техніки десантники написали:

На останньому кадрі поранений російський штурмовик, здається, починає нарешті розуміти ціну двохсот тисяч рублів, яку платять окупантам за вбивство українців. Так буде з кожним загарбником.

Источник: Ракурс


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