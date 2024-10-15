Ракурсhttps://racurs.ua/
«Лютые кадры» отражения российского штурма в Донецкой области показали в 79 бригаде
«Лютые кадры» отражения российского штурма в Донецкой области показали в 79 бригаде (ВИДЕО)https://racurs.ua/n200275-lutye-kadry-otrajeniya-rossiyskogo-shturma-v-doneckoy-oblasti-pokazali-v-79-brigade-video.htmlРакурс
Таврійські десантники з 79 бригади помножили на нуль чергову спробу російських окупантів прорвати нашу оборону на Курахівському напрямку фронту.
.
Відбиваючи атаку, наші воїни спалили дві бойові броньовані машини з піхотою і підбили два танки. Знищили також і два багі. 25 окупантів — ліквідовано, ще 30 — поранені.
Під відео з кадрами знищення московитів і їхньої техніки десантники написали:
На останньому кадрі поранений російський штурмовик, здається, починає нарешті розуміти ціну двохсот тисяч рублів, яку платять окупантам за вбивство українців. Так буде з кожним загарбником.
Загрузка...