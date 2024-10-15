«Лютые кадры» отражения российского штурма в Донецкой области показали в 79 бригаде

https://racurs.ua/n200275-lutye-kadry-otrajeniya-rossiyskogo-shturma-v-doneckoy-oblasti-pokazali-v-79-brigade-video.html

Ракурс

Таврійські десантники з 79 бригади помножили на нуль чергову спробу російських окупантів прорвати нашу оборону на Курахівському напрямку фронту.

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Відбиваючи атаку, наші воїни спалили дві бойові броньовані машини з піхотою і підбили два танки. Знищили також і два багі. 25 окупантів — ліквідовано, ще 30 — поранені.

Під відео з кадрами знищення московитів і їхньої техніки десантники написали: