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“Люті кадри” відбиття російського штурму на Донеччині показали в 79 бригаді
«Люті кадри» відбиття російського штурму на Донеччині показали в 79 бригаді (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n200275-luti-kadry-vidbyttya-rosiyskogo-shturmu-na-donechchyni-pokazaly-v-79-brygadi-video.htmlРакурс
Таврійські десантники з 79 бригади помножили на нуль чергову спробу російських окупантів прорвати нашу оборону на Курахівському напрямку фронту.
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Відбиваючи атаку, наші воїни спалили дві бойові броньовані машини з піхотою і підбили два танки. Знищили також і два баггі. 25 окупантів — ліквідовано, ще 30 — поранені.
Під відео з кадрами знищення московитів і їхньої техніки десантники написали:
На останньому кадрі поранений російський штурмовик, здається, починає нарешті розуміти ціну двохсот тисяч рублів, яку платять окупантам за вбивство українців. Так буде з кожним загарбником.