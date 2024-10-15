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Ракурс
“Люті кадри” відбиття російського штурму на Донеччині показали в 79 бригаді

«Люті кадри» відбиття російського штурму на Донеччині показали в 79 бригаді (ВІДЕО)

15 жов 2024, 20:50
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Таврійські десантники з 79 бригади помножили на нуль чергову спробу російських окупантів прорвати нашу оборону на Курахівському напрямку фронту.


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Відбиваючи атаку, наші воїни спалили дві бойові броньовані машини з піхотою і підбили два танки. Знищили також і два баггі. 25 окупантів — ліквідовано, ще 30 — поранені.

Під відео з кадрами знищення московитів і їхньої техніки десантники написали:

На останньому кадрі поранений російський штурмовик, здається, починає нарешті розуміти ціну двохсот тисяч рублів, яку платять окупантам за вбивство українців. Так буде з кожним загарбником.

Джерело: Ракурс


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