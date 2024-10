Зеленский поедет с планом победы в Европейский совет

Володимир Зеленський 17 жовтня представить план перемоги в Європейській раді.

.

Президент Євроради Шарль Мішель повідомив, що запросив президента України Володимира Зеленського на саміт 17 жовтня, щоб підбити підсумки останніх подій у війні та представити план перемоги.

Як передає кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі, Зеленський буде присутній там особисто.

Засідання відбуватиметься 17−18 жовтня у Брюсселі. Одним із головних питань буде продовження всебічної підтримки України.

I have invited President @ZelenskyyUa to the European Council summit on Thursday, 17 October to take stock of the latest developments of Russia’s war against Ukraine and present his victory plan.