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Ракурс
Зеленський поїде з планом перемоги в Європейську раду

Зеленський поїде з планом перемоги в Європейську раду

15 жов 2024, 21:17
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Володимир Зеленський 17 жовтня представить план перемоги в Європейській раді.


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Президент Євроради Шарль Мішель повідомив, що запросив президента України Володимира Зеленського на саміт 17 жовтня, щоб підбити підсумки останніх подій у війні та представити план перемоги.

Як передає кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі, Зеленський буде присутній там особисто.

Засідання відбуватиметься 17−18 жовтня у Брюсселі. Одним із головних питань буде продовження всебічної підтримки України.

Європейська рада — регулярні зустрічі глав держав та урядів країн Європейського Союзу. Європейська рада — вищий політичний орган Європейського союзу, який складається з глав держав та урядів держав-членів ЄС.

16 жовтня Зеленський виступить з планом перемоги у Верховній Раді. Раніше він розповідав про нього у США, великій Британії, Франції, Італії та Німеччині.

Джерело: Ракурс


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