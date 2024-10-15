Зеленський поїде з планом перемоги в Європейську раду

https://racurs.ua/ua/n200276-zelenskyy-poyide-z-planom-peremogy-v-ievropeysku-radu.html

Ракурс

Володимир Зеленський 17 жовтня представить план перемоги в Європейській раді.

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Президент Євроради Шарль Мішель повідомив, що запросив президента України Володимира Зеленського на саміт 17 жовтня, щоб підбити підсумки останніх подій у війні та представити план перемоги.

Як передає кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі, Зеленський буде присутній там особисто.

Засідання відбуватиметься 17−18 жовтня у Брюсселі. Одним із головних питань буде продовження всебічної підтримки України.

I have invited President @ZelenskyyUa to the European Council summit on Thursday, 17 October to take stock of the latest developments of Russia’s war against Ukraine and present his victory plan. — Charles Michel (@CharlesMichel) October 15, 2024

Європейська рада — регулярні зустрічі глав держав та урядів країн Європейського Союзу. Європейська рада — вищий політичний орган Європейського союзу, який складається з глав держав та урядів держав-членів ЄС.

16 жовтня Зеленський виступить з планом перемоги у Верховній Раді. Раніше він розповідав про нього у США, великій Британії, Франції, Італії та Німеччині.