Попытка прорыва на Курском направлении закончилась плачевно для семерых россиян

Чергова спроба прориву на Курському напрямку закінчилася плачевно для сімох росіян.

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Бійці 225-го ОШБ показали ліквідованих «визволителів», що намагалися штурмувати українські позиції.

Спробували — і тепер лежать, ставши частиною рельєфу. Прориватись крізь позиції піхотинців 225 ОШБ було головною помилкою їх життя, — підписали у бригаді ВІДЕО 18+.