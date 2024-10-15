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Ракурс
Попытка прорыва на Курском направлении закончилась плачевно для семерых россиян

Попытка прорыва на Курском направлении закончилась плачевно для семерых россиян (ВИДЕО)

15 окт 2024, 22:46
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Чергова спроба прориву на Курському напрямку закінчилася плачевно для сімох росіян.


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Бійці 225-го ОШБ показали ліквідованих «визволителів», що намагалися штурмувати українські позиції.

Спробували — і тепер лежать, ставши частиною рельєфу. Прориватись крізь позиції піхотинців 225 ОШБ було головною помилкою їх життя, — підписали у бригаді ВІДЕО 18+.

Источник: Ракурс


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