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Попытка прорыва на Курском направлении закончилась плачевно для семерых россиян
Попытка прорыва на Курском направлении закончилась плачевно для семерых россиян (ВИДЕО)https://racurs.ua/n200279-popytka-proryva-na-kurskom-napravlenii-zakonchilas-plachevno-dlya-semeryh-rossiyan-video.htmlРакурс
Чергова спроба прориву на Курському напрямку закінчилася плачевно для сімох росіян.
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Бійці 225-го ОШБ показали ліквідованих «визволителів», що намагалися штурмувати українські позиції.
Спробували — і тепер лежать, ставши частиною рельєфу. Прориватись крізь позиції піхотинців 225 ОШБ було головною помилкою їх життя, — підписали у бригаді ВІДЕО 18+.
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