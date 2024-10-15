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Спроба прориву на Курському напрямку закінчилася плачевно для сімох росіян
Спроба прориву на Курському напрямку закінчилася плачевно для сімох росіян (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n200279-sproba-proryvu-na-kurskomu-napryamku-zakinchylasya-plachevno-dlya-simoh-rosiyan-video.htmlРакурс
Чергова спроба прориву на Курському напрямку закінчилася плачевно для сімох росіян.
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Бійці 225-го ОШБ показали ліквідованих «визволителів», що намагалися штурмувати українські позиції.
Спробували — і тепер лежать, ставши частиною рельєфу. Прориватись крізь позиції піхотинців 225 ОШБ було головною помилкою їх життя, — підписали у бригаді ВІДЕО 18+.