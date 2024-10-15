Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Спроба прориву на Курському напрямку закінчилася плачевно для сімох росіян

Спроба прориву на Курському напрямку закінчилася плачевно для сімох росіян (ВІДЕО)

15 жов 2024, 22:46
999

Чергова спроба прориву на Курському напрямку закінчилася плачевно для сімох росіян.


.

Бійці 225-го ОШБ показали ліквідованих «визволителів», що намагалися штурмувати українські позиції.

Спробували — і тепер лежать, ставши частиною рельєфу. Прориватись крізь позиції піхотинців 225 ОШБ було головною помилкою їх життя, — підписали у бригаді ВІДЕО 18+.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів