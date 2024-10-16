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Обезвреживание ракеты в Сумской области, фото: Нацполиция
В Сумской области обезвредили авиационную ракету Х-59 (ФОТО)https://racurs.ua/n200300-v-sumskoy-oblasti-obezvredili-aviacionnuu-raketu-h-59-foto.htmlРакурс
На Сумщині на околиці одного із сіл була виявлена збита Сила оборони України ворожа ракета.
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Під час падіння вона не вибухнула, тож знешкоджувати її вирушила мобільна група управління вибухотехнічної служби поліції Сумщини. Про це сьогодні, 16 жовтня, повідомила прес-служба поліції Сумщини.
Правоохоронці встановили, це російська авіаційна ракетаХ-59, класу «повітря — земля», близько семи метрів завдовжки, важить 930 кілограм та має потужну бойову частину вагою понад 280 кілограм, — вказано в повідомленні.
Вибухотехніки, оглянувши ракету та її частини, відокремили бойову частину від корпусу, вивезла її подалі від людських осель та провели знищення за допомогою накладного заряду вибухівки.
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