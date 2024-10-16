Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украине 17 октября не ожидаются отключения электроэнергии, фото:

Отключения электроэнергии 17 октября не ожидаются — Укрэнерго

16 окт 2024, 18:55
999

В Україні завтра, 17 жовтня, не прогнозуються відключення електроенергії.


.

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Завтра, у четвер, заходи обмеження споживання не плануються, — зазначають у компанії. —  За можливості, користуйтесь потужними електроприладами в денні години — з 10.00 до 16.00.

Раніше сьогодні в «Укренерго» повідомили, що в Україні зростає споживання електроенергії. Вчора, 15 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері — він був на 1,9% вищим, ніж у попередній робочий день п’ятницю 11 жовтня.

Причина зростання споживання — зниження температури повітря на всій території України, — зазначили у компанії.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров