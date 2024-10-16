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В Украине 17 октября не ожидаются отключения электроэнергии, фото:
Отключения электроэнергии 17 октября не ожидаются — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n200302-otklucheniya-elektroenergii-17-oktyabrya-ne-ojidautsya-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні завтра, 17 жовтня, не прогнозуються відключення електроенергії.
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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Завтра, у четвер, заходи обмеження споживання не плануються, — зазначають у компанії. — За можливості, користуйтесь потужними електроприладами в денні години — з 10.00 до 16.00.
Раніше сьогодні в «Укренерго» повідомили, що в Україні зростає споживання електроенергії. Вчора, 15 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері — він був на 1,9% вищим, ніж у попередній робочий день п’ятницю 11 жовтня.
Причина зростання споживання — зниження температури повітря на всій території України, — зазначили у компанії.
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