В Україні 17 жовтня не очікуються відключення електроенергії, фото:

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В Україні завтра, 17 жовтня, не прогнозуються відключення електроенергії.

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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Завтра, у четвер, заходи обмеження споживання не плануються, — зазначають у компанії. — За можливості, користуйтесь потужними електроприладами в денні години — з 10.00 до 16.00.

Раніше сьогодні в «Укренерго» повідомили, що в Україні зростає споживання електроенергії. Вчора, 15 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері — він був на 1,9% вищим, ніж у попередній робочий день п’ятницю 11 жовтня.