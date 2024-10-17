К полетам на украинских F-16 будут готовить курсантов вместо опытных пилотов, - WSJ

https://racurs.ua/n200318-k-poletam-na-ukrainskih-f-16-budut-gotovit-kursantov-vmesto-opytnyh-pilotov-wsj.html

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Україна, ймовірно, не матиме повної ескадрильї винищувачів F-16 щонайбільше до весни чи літа 2025 року.

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Про це повідомляє WSJ. Мова йде про 20 літаків і 40 пілотів.

Видання зазначає, що США переорієнтовують свою підготовку українських пілотів з досвідчених військових на молодших курсантів, через нестачу спеціалістів з необхідним знанням англійської мови, заявили представники США виданню. Це рішення може подовжити на багато місяців терміни поставок.

Протягом останнього року США та міжнародні партнери навчали невелику кількість українських пілотів керувати винищувачами F-16. Наразі курси пройшли з десяток пілотів, 11 з них зараз літають в Україні, додає WSJ. Ще вісім досвідчених пілотів наразі завершують навчання в Арізоні та прибудуть на початку 2025 року.

Видання називає рішення навчати курсантів результатом нестачі досвідчених українських пілотів із необхідними навичками англійської мови, яких можна було б звільнити від бойових дій. Про це журналістам розповіли американські офіційні особи.

Деякі співрозмовники газети також сказали, що у США вважають курсантів більш готовими для навчання за західними стандартами.

У серпні внаслідок аварії F-16 загинув один із найкращих льотчиків-винищувачів України Олексій Месь на позивний Мунфіш (Moonfish), колишній командир ескадрильї МіГ-29, який нещодавно закінчив програму для пілотування переданих Києву F-16.

Як пише WSJ, повна ескадрилья F-16 — це 20 літаків і 40 пілотів — навряд чи з’явиться в Україні раніше весни або літа наступного року, таку оцінку дали два джерела, знайомі з програмою навчання.

Тоді як досвідчені пілоти можуть пропустити базову льотну підготовку, новачки повинні провести рік, навчаючись польотів на базах у Великій Британії та Франції, перш ніж перейти на курс F-16 в Аризоні та Румунії, коментує видання.

Історія питання

З моменту прибуття в Україну винищувачі F-16 переважно працюють у тіні, допомагаючи відбивати російські повітряні атаки. Про це написав 16 жовтня Newsweek.

Видання зазначає, що лише останніми днями, майже через два місяці після прибуття в Україну, з’явилися непідтверджені повідомлення, що український F-16 знищив російський Су-34. Також відомо, що Україна втратила щонайменше один F-16 наприкінці серпня під час відбиття масованої повітряної та ракетної атаки ворога.

Як вважає співкерівник Інституту повітряного і космічного простору при Королівському коледжі Лондона Девід Джордан, F-16 роблять відносно непомітний, але дуже корисний внесок в операції ЗСУ. Україні є сенс використовувати їх для протиповітряної оборони, відбиваючи атаки безпілотників і ракет, в очікуванні подальших поставок. Експерт вважає, що це «дуже розумний підхід» в очікуванні подальших поставок літаків.

Використання F-16 для ППО допоможе послабити тиск на мізерні запаси наземних систем ППО України, додає Джеймс Блек, заступник директора з досліджень у галузі оборони та безпеки європейського відділення аналітичного центру RAND. Зброя, яка використовується літаками F-16, така як ракети класу «повітря-повітря» малої дальності AIM-9x Sidewinder або вдосконалені ракети середньої дальності AIM-120, може бути більш ефективною для використання в наступальних цілях, каже Блек.