В ДТП в Винницкой области погибли шесть человек, среди них — подростки

В ДТП в Винницкой области погибли шесть человек, среди них — подростки

https://racurs.ua/n200325-v-dtp-v-vinnickoy-oblasti-pogibli-shest-chelovek-sredi-nih-podrostki.html

17 окт 2024, 14:46 999

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