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В ДТП в Винницкой области погибли шесть человек, среди них — подростки
В ДТП в Винницкой области погибли шесть человек, среди них — подросткиhttps://racurs.ua/n200325-v-dtp-v-vinnickoy-oblasti-pogibli-shest-chelovek-sredi-nih-podrostki.htmlРакурс
16 жовтня на автодорозі неподалік Вінниці у селі Писарівка сталася смертельна ДТП. Ймовірно, водій вантажівки DAF виїхав на зустрічну смугу, зіткнувшись із мікроавтобусом Renault Trafic.
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Загинули водій мікроавтобуса та п’ятеро пасажирів. Водія вантажівки затримали. Розпочато кримінальне провадження.
Пасажирами мікроавтобуса були молоді люди віком 16, 17, 19, 21, 23 років.
Водію вантажівки загрожує до 10 років увʼязнення.
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