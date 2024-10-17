У ДТП на Вінниччині загинули шестеро людей, серед них — підлітки

У ДТП на Вінниччині загинули шестеро людей, серед них — підлітки

https://racurs.ua/ua/n200325-u-dtp-na-vinnychchyni-zagynuly-shestero-ludey-sered-nyh-pidlitky.html

17 жов 2024, 14:46 999

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