Последствия российского удара по спасателям в Сумской области, фото: ГСЧС

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На Сумщині сьогодні, 17 жовтня, рятувальники потрапили під повторний російський удар.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Подія сталася в одному із населених пунктів Шосткинського району.

Внаслідок обстрілу виникла пожежа у житловому секторі. Спочатку загорілася автівка, потім вогонь перекинувся на поруч розташований багатоквартирний житловий будинок. Під час роботи рятувальників, ворог наніс повторний удар, — розповіли у ДСНС.

Зазначається, вогнеборці заховатися в укритті, ніхто з них не постраждав. Проте було пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль.

Коли стало безпечно, пожежу ліквідували.