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Ракурс
Наслідки російського удару по рятувальниках на Сумщині, фото: ДСНС

На Сумщині рятувальники потрапили під повторний російський обстріл (ФОТО)

17 жов 2024, 19:35
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На Сумщині сьогодні, 17 жовтня, рятувальники потрапили під повторний російський удар.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Подія сталася в одному із населених пунктів Шосткинського району.

Внаслідок обстрілу виникла пожежа у житловому секторі. Спочатку загорілася автівка, потім вогонь перекинувся на поруч розташований багатоквартирний житловий будинок. Під час роботи рятувальників, ворог наніс повторний удар, — розповіли у ДСНС.

Зазначається, вогнеборці заховатися в укритті, ніхто з них не постраждав. Проте було пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль.

Коли стало безпечно, пожежу ліквідували.

Наслідки російського удару по рятувальниках на Сумщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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