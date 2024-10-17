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Наслідки російського удару по рятувальниках на Сумщині, фото: ДСНС
На Сумщині рятувальники потрапили під повторний російський обстріл (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n200333-na-sumschyni-ryatuvalnyky-potrapyly-pid-povtornyy-rosiyskyy-obstril-foto.htmlРакурс
На Сумщині сьогодні, 17 жовтня, рятувальники потрапили під повторний російський удар.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Подія сталася в одному із населених пунктів Шосткинського району.
Внаслідок обстрілу виникла пожежа у житловому секторі. Спочатку загорілася автівка, потім вогонь перекинувся на поруч розташований багатоквартирний житловий будинок. Під час роботи рятувальників, ворог наніс повторний удар, — розповіли у ДСНС.
Зазначається, вогнеборці заховатися в укритті, ніхто з них не постраждав. Проте було пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль.
Коли стало безпечно, пожежу ліквідували.