«Слуге» Аллахвердиевой сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 20 млн грн

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Ирина Аллахвердиева, фото: «Деловая столица»
«Слуге» Аллахвердиевой сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 20 млн грнhttps://racurs.ua/n200339-sluge-allahverdievoy-soobschili-o-podozrenii-v-nezakonnom-obogaschenii-na-20-mln-grn.htmlРакурс
Чинному народному депутату України вчора, 16 жовтня, повідомили про підозру у незаконному збагаченні.
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Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Про кого саме йдеться, не уточнюється. Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомив, що, за його інформацією, це народна обраниця від «Слуги Народу» Ірина Кормишкіна (попереднє прізвище — Аллахвердієва).
У САП зазначають, що, за інформацією слідства:
- у 2021−2022 роках народна обраниця набула у власність активи, які на понад 20 млн грн перевищують офіційні доходи та заощадження за цей період;
- за отримані як необґрунтовані активи грошові кошти в подальшому народним депутатом України через юридичну особу придбано будинок поблизу Одеси, у якому вона проживає.
Дії народного депутата України кваліфіковано за ст. 368−5 КК України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, — додали у САП.
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