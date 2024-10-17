Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Ирина Аллахвердиева, фото: «Деловая столица»

«Слуге» Аллахвердиевой сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 20 млн грн

17 окт 2024, 22:25
999

Чинному народному депутату України вчора, 16 жовтня, повідомили про підозру у незаконному збагаченні.


.

Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про кого саме йдеться, не уточнюється. Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомив, що, за його інформацією, це народна обраниця від «Слуги Народу» Ірина Кормишкіна (попереднє прізвище — Аллахвердієва).

У САП зазначають, що, за інформацією слідства:

  • у 2021−2022 роках народна обраниця набула у власність активи, які на понад 20 млн грн перевищують офіційні доходи та заощадження за цей період;
  • за отримані як необґрунтовані активи грошові кошти в подальшому народним депутатом України через юридичну особу придбано будинок поблизу Одеси, у якому вона проживає.

Дії народного депутата України кваліфіковано за ст. 368−5 КК України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, — додали у САП.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров