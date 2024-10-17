«Слузі» Аллахвердієвій повідомили про підозру в незаконному збагаченні на 20 млн грн

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Ірина Аллахвердієва, фото: «Ділова столиця»
«Слузі» Аллахвердієвій повідомили про підозру в незаконному збагаченні на 20 млн грнhttps://racurs.ua/ua/n200339-sluzi-allahverdiieviy-povidomyly-pro-pidozru-v-nezakonnomu-zbagachenni-na-20-mln-grn.htmlРакурс
Чинному народному депутату України вчора, 16 жовтня, повідомили про підозру у незаконному збагаченні.
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Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Про кого саме йдеться, не уточнюється. Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомив, що, за його інформацією, це народна обраниця від «Слуги Народу» Ірина Кормишкіна (попереднє прізвище — Аллахвердієва).
У САП зазначають, що, за інформацією слідства:
- у 2021−2022 роках народна обраниця набула у власність активи, які на понад 20 млн грн перевищують офіційні доходи та заощадження за цей період;
- за отримані як необґрунтовані активи грошові кошти в подальшому народним депутатом України через юридичну особу придбано будинок поблизу Одеси, у якому вона проживає.
Дії народного депутата України кваліфіковано за ст. 368−5 КК України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, — додали у САП.
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