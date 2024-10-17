«Слузі» Аллахвердієвій повідомили про підозру в незаконному збагаченні на 20 млн грн

Ірина Аллахвердієва, фото: «Ділова столиця»

https://racurs.ua/ua/n200339-sluzi-allahverdiieviy-povidomyly-pro-pidozru-v-nezakonnomu-zbagachenni-na-20-mln-grn.html

Ракурс

Чинному народному депутату України вчора, 16 жовтня, повідомили про підозру у незаконному збагаченні.

.

Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про кого саме йдеться, не уточнюється. Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомив, що, за його інформацією, це народна обраниця від «Слуги Народу» Ірина Кормишкіна (попереднє прізвище — Аллахвердієва).

У САП зазначають, що, за інформацією слідства:

у 2021−2022 роках народна обраниця набула у власність активи, які на понад 20 млн грн перевищують офіційні доходи та заощадження за цей період;

за отримані як необґрунтовані активи грошові кошти в подальшому народним депутатом України через юридичну особу придбано будинок поблизу Одеси, у якому вона проживає.