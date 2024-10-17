Владимир Зеленский, фото: ukr.net

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Україна, відповідно до Будапештського меморандуму, позбавилася ядерної зброї в обмін на гарантії миру, територіальної цілісності та суверенітету від впливових ядерних держав, але натомість отримала агресію з боку рф.

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При цьому Україна ніколи не заявляла про намір відновити ядерну зброю. Про це сьогодні, 17 жовтня, під час спільної прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє агентство «Укрінформ».

Так Зеленський відповів на запитання одного з журналістів про те скільки часу знадобиться Україні для виготовлення власної ядерної зброї.

Інколи ми створюємо проблеми самі для себе, і зараз ви почали робити саме це. Ми ніколи не говорили, що ми готуємося створювати ядерну зброю, або щось у цьому роді, — аголосив Зеленський.

Зеленський нагадав, що Будапештський меморандум був підписаний поважними та потужними ядерним державами — у ньому було зафіксовано, що Україна віддає ядерну зброю і матиме від цих країн, включаючи рф, Китай і США, захищену територіальну цілісність та суверенітет.

Натомість країни-гаранти не змогли утримати росію від агресії проти України принаймні двічі протягом минулих десяти років.

Це означає, що це (Будапештський меморандум — ред.) не є доброю парасолькою для нашої безпеки. Саме тому я сказав, що не маю альтернативи, окрім НАТО. Таким був мій сигнал. Але ми не виготовляємо ядерну зброю. Будь ласка, не просувайте ці мессиджі, — заявив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні німецьке видання BILD з посиланням на власні джерела повідомило, що влада України нібито всерйоз розглядає можливість відновлення запасів ядерної зброї. За інформацією видання, один з українських високопосадовців нібито заявив, що для цього потрібно всього кілька тижнів.

Джерело: «Укрінформ».