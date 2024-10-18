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Две пушки, грузовик и инженерные постройки уничтожили дроны пограничников на Краматорском направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n200346-dve-pushki-gruzovik-i-injenernye-postroyki-unichtojili-drony-pogranichnikov-na-kramatorskom.htmlРакурс
Українські прикордонники з бригади «Помста» за допомогою дронів знищили дві ворожі гармати, вантажівку, інженерні споруди та особовий склад противника на Краматорському напрямку.
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Відповідне відео сьогодні, 18 жовтня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
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