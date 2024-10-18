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Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Две пушки, грузовик и инженерные постройки уничтожили дроны пограничников на Краматорском направлении (ВИДЕО)

18 окт 2024, 10:34
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Українські прикордонники з бригади «Помста» за допомогою дронів знищили дві ворожі гармати, вантажівку, інженерні споруди та особовий склад противника на Краматорському напрямку.


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Відповідне відео сьогодні, 18 жовтня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Источник: Ракурс


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