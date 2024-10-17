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Ракурс
Уничтожение российского танка, скриншот видео

«Вампир» пограничников уничтожил российский танк (ВИДЕО)

17 окт 2024, 21:59
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Захисники України з бригади «Помста» за допомогою важкого бомбера знищили ворожий танк в районі Кремінної на Луганщини.


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Відповідне відео сьогодні, 17 жовтня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Важкий бомбер «Вампір» розрядив у ворожий панцерник два боєкомплекти. Той розлетівся вщент так, що одна із запчастин ледь не зачепила дрон захисників, — вказано в описі відео.

Зазначається, що тієї ж ночі прикордонники також знищили кілька одиниць автомобільної техніки противника і його укриттів.

Источник: Ракурс


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