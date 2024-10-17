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Знищення російського танка, скріншот відео
«Вампір» прикордонників знищив російський танк (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n200338-vampir-prykordonnykiv-znyschyv-rosiyskyy-tank-video.htmlРакурс
Захисники України з бригади «Помста» за допомогою важкого бомбера знищили ворожий танк в районі Кремінної на Луганщини.
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Відповідне відео сьогодні, 17 жовтня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Важкий бомбер «Вампір» розрядив у ворожий панцерник два боєкомплекти. Той розлетівся вщент так, що одна із запчастин ледь не зачепила дрон захисників, — вказано в описі відео.
Зазначається, що тієї ж ночі прикордонники також знищили кілька одиниць автомобільної техніки противника і його укриттів.