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Ракурс
Знищення російського танка, скріншот відео

«Вампір» прикордонників знищив російський танк (ВІДЕО)

17 жов 2024, 21:59
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Захисники України з бригади «Помста» за допомогою важкого бомбера знищили ворожий танк в районі Кремінної на Луганщини.


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Відповідне відео сьогодні, 17 жовтня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Важкий бомбер «Вампір» розрядив у ворожий панцерник два боєкомплекти. Той розлетівся вщент так, що одна із запчастин ледь не зачепила дрон захисників, — вказано в описі відео.

Зазначається, що тієї ж ночі прикордонники також знищили кілька одиниць автомобільної техніки противника і його укриттів.

Джерело: Ракурс


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