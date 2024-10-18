Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n200346-dvi-garmaty-vantajivku-ta-injenerni-sporudy-znyschyly-drony-prykordonnykiv-na-kramatorskomu.html

Ракурс

Українські прикордонники з бригади «Помста» за допомогою дронів знищили дві ворожі гармати, вантажівку, інженерні споруди та особовий склад противника на Краматорському напрямку.

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Відповідне відео сьогодні, 18 жовтня, опублікувала прес-служба ДПСУ.