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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Дві гармати, вантажівку та інженерні споруди знищили дрони прикордонників на Краматорському напрямку (ВІДЕО)

18 жов 2024, 10:34
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Українські прикордонники з бригади «Помста» за допомогою дронів знищили дві ворожі гармати, вантажівку, інженерні споруди та особовий склад противника на Краматорському напрямку.


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Відповідне відео сьогодні, 18 жовтня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Джерело: Ракурс


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