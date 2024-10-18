Северная Корея отправляет свои войска на войну против Украины, фото: Yonhap

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Північна Корея бере участь у війні в Україні і вирішила відправити туди 12 тис. військовослужбовців, включаючи підрозділ спеціального призначення.

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Про це сьогодні, 18 червня, повідомило інформаційне агентство Yonhap з посиланням на заяву південнокорейської розвідки.

Заява пролунала після того, як президент Південної Кореї Юн Сок Йоль провів незаплановану нараду з питань безпеки з ключовими посадовими особами розвідки, армії та національної безпеки, щоб обговорити участь північнокорейських військ у війні рф проти України.

За інформацією південнокорейської розвідки:

КНДР нещодавно вирішила направити чотири бригади з 12 тис. солдатів, включаючи спецпризначенців, на війну в Україні. Мобілізація військ «вже почалася»;

Пхеньян почав транспортувати свої війська спецпризначенців до рф з 8 по 13 жовтня;

протягом першої фази було перевезено приблизно 1500 північнокорейських солдатів, використовуючи чотири десантні кораблі-амфібії та три судна супроводу, що належать рф;

ці війська були переміщені з районів поблизу міст Півночі Чонцзінь, Хамхунг та Мусудан до Владивостока;

північнокорейські війська, розміщені в Росії, розташовані в різних місцях на Далекому Сході, включаючи Владивосток, Уссурійськ, Хабаровськ і Благовіщенськ, де вони зараз інтегровані з російськими військовими частинами. Їм видали російську військову форму та зброю;

також корейським військовим були надані підроблені документи, що маскують їх під нібито місцевих жителів — очевидно, щоб приховати участь КНДР, зробивши їх частиною російських сил;

після того, як північнокорейські військові пройдуть навчання з адаптації, вони, як очікується, будуть відправлені на передову.

Джерело: Yonhap