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Північна Корея відправляє свої війська на війну проти України, фото: Yonhap

КНДР вирішила відправити на війну проти України 12 тис. військових — розвідка Південної Кореї

18 жов 2024, 13:59
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Північна Корея бере участь у війні в Україні і вирішила відправити туди 12 тис. військовослужбовців, включаючи підрозділ спеціального призначення.


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Про це сьогодні, 18 червня, повідомило інформаційне агентство Yonhap з посиланням на заяву південнокорейської розвідки.

Заява пролунала після того, як президент Південної Кореї Юн Сок Йоль провів незаплановану нараду з питань безпеки з ключовими посадовими особами розвідки, армії та національної безпеки, щоб обговорити участь північнокорейських військ у війні рф проти України.

За інформацією південнокорейської розвідки:

  • КНДР нещодавно вирішила направити чотири бригади з 12 тис. солдатів, включаючи спецпризначенців, на війну в Україні. Мобілізація військ «вже почалася»;
  • Пхеньян почав транспортувати свої війська спецпризначенців до рф з 8 по 13 жовтня;
  • протягом першої фази було перевезено приблизно 1500 північнокорейських солдатів, використовуючи чотири десантні кораблі-амфібії та три судна супроводу, що належать рф;
  • ці війська були переміщені з районів поблизу міст Півночі Чонцзінь, Хамхунг та Мусудан до Владивостока;
  • північнокорейські війська, розміщені в Росії, розташовані в різних місцях на Далекому Сході, включаючи Владивосток, Уссурійськ, Хабаровськ і Благовіщенськ, де вони зараз інтегровані з російськими військовими частинами. Їм видали російську військову форму та зброю;
  • також корейським військовим були надані підроблені документи, що маскують їх під нібито місцевих жителів — очевидно, щоб приховати участь КНДР, зробивши їх частиною російських сил;
  • після того, як північнокорейські військові пройдуть навчання з адаптації, вони, як очікується, будуть відправлені на передову.

Джерело: Yonhap


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